Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 6 Keller in einer Nacht

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Gotha, Pfullendorfer Straße 6 Keller aufgebrochen. Neben 15 Knackwürsten, diversen Elektrowerkzeugen wurde auch ein Fahrrad entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 1400,- Euro. Der angerichtete Schaden ca. 60,- Euro. Die Polizei Gotha bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0058625/2020. (as)

