Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe an Wahlkreisbüro beschädigt - Update

Eisenach (ots)

Bezugnehmend zur Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro in der Georgenstraße am 06.03.2020 (PM:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4539383) liegt ein erstes Untersuchungsergebnis vor. Von dem Pulver, welches sich in einem Papierumschlag befand, ging keine akute Gefährdung aus. Um restliche Risiken auszuschließen, erfolgt eine weitergehende Untersuchung. Um welchen Stoff es sich im Konkreten handelt, wird im Zuge der kriminaltechnischen Untersuchung geklärt. Mit Untersuchungsergebnissen ist nicht vor nächster Woche zu rechnen. Personen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden. Es erfolgte eine vorsorgliche ärztliche Untersuchung aller am Einsatz unmittelbar beteiligten Personen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell