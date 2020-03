Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Landkreis Gotha (ots)

Durch Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Gotha wurden am Donnerstagabend zwei Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt. Gegen 19.20 Uhr erfolgte in der Ortslage Remstädt die Verkehrskontrolle eines 22-jährigen Skoda-Fahrers. Der Drogentest des Fahrer reagierte positiv auf Cannabis und Opiate. Ein Kleinkraftrad wurde um 20.30 Uhr in der Reinhardsbrunner Straße in Bad Tabarz kontrolliert. Der 24-jährige Fahrer hatte bauliche Leistungssteigerungen am Kleinkraftrad vorgenommen, für die seine Fahrerlaubnis nicht ausreichte. Zudem reagierte sein Drogentest positiv auf Cannabis und Methamphetamin. In beiden Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Anzeigen aufgenommen. (as)

