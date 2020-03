LPI-GTH: Werkzeug bei Kellereinbruch gestohlen - Zeugen gesucht

Landespolizeiinspektion Gotha

Im Zeitraum von Mittwoch, 26.02.2020, 11.00 Uhr bis Donnerstag, 05.02.2020, 17.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Kellerbox eines Mehrfamilienhauses in der Kindleber Straße. Entwendet wurden ein Autoradio und sechs Elektrowerkzeuge der Marke Bosch, jeweils in Transportboxen verpackt. Darunter befanden sich zwei Akkuschrauber, ein Handschleifer und eine Stichsäge. Vermutlich gelangten der oder die unbekannten Täter über den unverschlossenen Hauseingang in den Keller. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0057544/2020 entgegen. (as)

