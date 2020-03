Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Ilmenau (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2020, befuhr gegen 14.30 Uhr ein 29-jähriger Fahrer eines VW-Transporters die Landstraße 3087 aus Richtung Eichicht kommend in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ilmenau Ost. An einer Baustelle bildete sich ein Rückstau, was der VW-Fahrer vermutlich zu spät wahrnahm. Er fuhr auf das Stauende auf und schob drei Pkw aufeinander auf. Dabei wurden ein 65-jähriger Volvo-Fahrer schwer und ein 60-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt. Die Unfallschäden an allen vier Fahrzeugen belaufen sich auf etwa 70.000 Euro. Die Landstraße musste halbseitig gesperrt werden, es kam zu mehrstündigen Verkehrsbehinderungen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell