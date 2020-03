Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe an Wahlkreisbüro beschädigt - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Am Freitag, 06.03.2020, kam es in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 06.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro in der Georgenstraße. Mit einem Pflasterstein wurde eine Schaufensterscheibe eingeworfen. Am Stein befand sich ein Papierumschlag, vermutlich mit einem Pulver versehen. Zur Sicherstellung und kriminaltechnischen Untersuchung des Papierumschlages wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern gegenwärtig an und beziehen ein mögliches politisches Motiv mit ein. Wer konnte während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Georgenstraße wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0057733/2020 entgegen. (as)

