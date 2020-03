Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Passanten bedroht und auf Straße gesprungen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2020, bedrohte gegen 16.40 Uhr ein 34-Jähriger in der Waltershäuser Straße zunächst verbal mehrere Passanten. Anschließend sprang er vom Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn. Mehrere Fahrzeugführer mussten stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Mann zu vermeiden. Zu Personen und -Sachschäden kam es dabei nicht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der eingeleiteten Strafanzeige sucht die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) Passanten, die bedroht, sowie Fahrzeugführer, die gefährdet wurden. Die Bezugsnummer lautet 0057441/2020. (as)

