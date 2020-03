Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Fahrraddiebstahl

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2020, wurde zwischen 17.00 und 19.00 Uhr ein Fahrrad aus dem Flur einer Sporthalle in der Weinbergstraße gestohlen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls Sharptail 2 in den Farben schwarz, grau und blau, das mit einem Fahrradschloss versehen war. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0057579/2020 entgegen. (as)

