Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Arnstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Ford-Fahrer die Thöreyer Straße in Richtung Ichtershäuser Straße. Aus noch unbekannten Gründen geriet er nach links, über die Gegenfahrbahn hinweg, auf den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mussten die Thöreyer Straße und die August-Broemel-Straße voll gesperrt werden. (as)

