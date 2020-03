Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit Folgen

Gotha (ots)

In der Weimarer Straße in kam es gestern Nachmittag zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Eine 48-jährige Kia-Fahrerin bremste ab, um in den Kindleber Weg abzubiegen. Ein ihr folgender 70-jähriger Ford-Fahrer bremste ebenfalls. Zu spät nahm dies der dritte Fahrzeugführer, ein 31-jähriger VW-Fahrer wahr. Er fuhr auf den Ford auf und schob diesen gegen den Kia. Die Kia-Fahrerin und die 67-jährige Beifahrerin im Ford wurden dabei leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von 12.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen durch die kurzzeitige Vollsperrung der Weimarer Straße. (as)

