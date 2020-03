Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Zaun gefahren

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Eine 26-jährige VW-Fahrerin nutzte am Mittwochnachmittag die Ausfahrt eines Supermarkt-Parkplatzes in der Landstraße. Aus noch unbekannten Gründen überquerte sie geradewegs die Landstraße und kollidierte mit einem gegenüberliegenden Zaun. Die Fahrerin erlitt einen Schock, aber keine Verletzungen. An Pkw und Zaun entstanden Schäden von jeweils 1000 Euro. (as)

