Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer wirft Drogen zur Seite

Gotha (ots)

Am Mittwochabend wurde in der Goldbacher Straße ein 31-jähriger Radfahrer kontrolliert. Kurz vor der Kontrolle ließ der Mann zwei Tütchen fallen, was den Beamten nicht entging. Bei der näheren Betrachtung wurde festgestellt, dass darin geringe Mengen Haschisch verpackt waren. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. (as)

