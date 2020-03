Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Umfangreiche Verkehrskontrolle

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer wurde gestern Nachmittag in der Ortslage Stadtilm für eine Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Weiterhin wurden bei der Kontrolle Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung erlangt. Der Fahrer übergab daraufhin freiwillig eine geringe Menge Methamphetamin an die Beamten. Die Drogen wurden beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. (as)

