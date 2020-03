Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es in der Lindenstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin wollte nach links in die Struthgasse abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Dies bemerkte eine 34-jährige BMW-Fahrerin zu spät und fuhr auf den stehenden Mitsubishi auf. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und mussten eine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Die beiden Pkw wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (as)

