Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW machte sich selbständig

Ilmenau / OT Wümbach (ots)

Am Morgen des 03.03.2020 parkte ein 25-jähriger seinen PKW VW Golf in der Ortslage Wümbach im Bereich Anger auf einem etwas abschüssigen Parkplatz und verschließt diesen ordnungsgemäß. Offensichtlich hatte der junge Mann die Handbremse nicht vollständig angezogen. In dessen Abwesenheit machte sich der PKW selbständig und rollte gegen die Hauswand eines gegenüberliegenden Wohnhauses. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. (sv)

