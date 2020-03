Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Sachschaden

Neustadt am rennsteig (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag, 03.03.2020 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 31-jähriger mit seinem PKW Kia die L 1137 aus Richtung Neustadt kommend in Richtung Dreiherrenstein. Auf Grund mangelnder Fahrpraxis verlor er auf Höhe Kilometer 3,4 die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke. Am PKW entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Unfallverursacher verständigte selbständig einen Abschleppdienst über den ADAC. (sv)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell