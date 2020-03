Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstählen von Pkw und Anhänger

Ilm-Kreis (ots)

In Arnstadt wurde zwischen Samstag, 22.02.2020, und Mittwoch, 26.02.2020, 11.00 Uhr ein Pkw-Anhäger gestohlen, der in der Schillerstraße abgestellt war. Es handelt sich um einen silberfarbenen Anhänger der Marke TPV Prikolice mit einem amtlichen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Ilm-Kreis. Auf der roten Plane ist eine weißer Schriftzug aufgebracht. Im Zeitraum von Donnerstag, 27.02.2020, 22.00 Uhr bis Freitag, 28.02.2020, 04.50 Uhr kam es in der Bergrat-Voigt-Straße in Ilmenau zu einem Diebstahlsversuch. Unbekannte öffneten gewaltsam die Fahrertür eines geparkten Pkw VW Polo und versuchten, diesen kurz zuschließen. Dieses Vorhaben misslang. Der VW wurde mit einem nicht unerheblichen Sachschaden zurückgelassen. In der gleichen Nacht zwischen 22.30 Uhr und 06.30 Uhr wurde in der Straße "Am Stollen" in Ilmenau ein Pkw Ford Fiesta gestohlen. Der Pkw ist dunkelblau, Baujahr 1993 und mit amtlichen Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Ilm-Kreis versehen. (PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4533560) Ein möglicher Tatzusammenhang ist unter anderem Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gesucht werden Zeugen, die an den genannten Tatorten verdächtige Beobachtungen machen konnten sowie Hinweise auf die Täter und den Verbleib des Pkw-Anhängers und den Ford Fiesta geben können. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt unter der Telefonnummer 03677-601124 entsprechende Hinweise entgegen.

Die Bezugsnummern zu den einzelnen Fällen lauten: Arnstadt, Schillerstraße: 0049802/2020 Ilmenau, Bergrat-Voigt-Straße: 0051755/2020 Ilmenau, Am Stollen: 0051525/2020. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell