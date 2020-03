Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW aufgebrochen

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 49-jähriger Mann parkte seinen PKW Dacia am Dienstag, 03.03.2020 gegen 07:30 Uhr in Gräfenroda, Am Bahnhof auf dem Parkplatz ab und verschloß diesen ordnungsgemäß. Gegen 16:30 Uhr stellte ein Bürger eine Beschädigung des Fahrzeuges fest und verständigte die Polizei. Durch Unbekannte wurde eine Seitenscheibe des PKW eingeschlagen und im Anschluß geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ca. 5,- Euro Bargeld und eine Sonnenbrille entwendet. Der Sachschaden beläuft sich in Höhe von ca. 250,- Euro. Anzeige wurde aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter Angabe des Zeichens 0055274/2020.

