Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Räumlichkeiten des Schwimmbades

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 24.02.2020 bis 03.03.2020 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten des Schwimmbades. Mittels unbekannten Werkzeug wurde die an der Rückseite des Gebäudes befindliche Eingangstür aufgehebelt. In den Räumlichkeiten wurden alle verschlossenen Schränke, offensichtlich in Hoffnung Bargeld zu finden, aufgebrochen und durchwühlt. Der oder die unbekannten Täter verließen den Ereignisort ohne Beute. Jedoch wurde Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro hinterlassen. Eventuelle Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter Tel. 03677/6010 unter Angabe des Zeichens 0054547/2020 zu melden. (sv)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell