Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall nach Vorfahrtsfehler

Kahlert (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen kam es auf der Landstraße 2052 bei Kahlert zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung in Richtung Altenfeld beachtete ein 23-jähriger VW-Fahrer nicht die Vorfahrt eines 47-jährigen Audi-Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Sachschäden belaufen sich auf insgesamt 10.000 Euro. (as)

