Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Tritt in den Bauch ermittelt

Arnstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es am Eingangsbereich eines Supermarktes in der Turnvater-Jahn-Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Marktmitarbeiter (26 Jahre, deutsch) und einem zunächst unbekannten jungen Mann. Im Verlauf des Streites trat der Unbekannte dem 26-Jährigen gegen den Bauch und flüchtete. Der 26-Jährige erlitt Schmerzen, aber keine Verletzungen. Bei der sofortigen Fahndung konnte der Täter (19 Jahre, syrisch) kurz darauf durch Beamte der Einsatzunterstützung der LPI Gotha ergriffen werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell