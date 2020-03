Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike aus Hausflur gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Ein Unbekannter entwendete aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Hauptmarkt ein schwarzes E-Bike der Marke Trek Top Fuel 9.9 RSL, das mit einem Fahrradschloss der Marke Specialized in sich gesichert war. Die Tatzeit am Dienstag, 03.03.2020, lag zwischen 10.30 Uhr und 16.00 Uhr. Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 055259/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell