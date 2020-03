Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Scheibe eingeschlagen und geflüchtet - Zeugenaufruf

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag, 03.03.2020, beschädigten zwei Jugendliche gegen 17.30 Uhr eine Scheibe eines in der Straße "Am Stein" geparkten Pkw VW. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Thal. Beide Täter waren dem Anschein nach mindestens 14 Jahre alt und zwischen 165 cm und 175 cm groß. Ein Täter trug eine Brille, beiden waren mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Wer kann weitere Angaben zu den Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0055401/2020 entgegen. (as)

