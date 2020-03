Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl und Gebrauch einer EC-Karte - Öffentlichkeitsfahndung

Eisenach (ots)

Am Freitag, 25.10.2019, wurde im Hauptbahnhof Eisenach einem 35-Jährigen die Geldbörse aus seinem Reisegepäck gestohlen. In der Geldbörse befand sich unter anderem die EC-Karte des Geschädigten, die an den beiden folgenden Tagen widerrechtlich an Geldautomaten eingesetzt wurde. Am Samstag, 26.10.2019, fand um 03.50 Uhr an einem Geldautomat in der Julius-Lippold-Straße ein erfolgloser Abhebungsversuch statt. Am Sonntag, 27.10.2019, erlangte der unbekannte Täter gegen 05:41 Uhr an einem Geldautomat an der Rennbahn mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei fahndet mit Bildern aus den Überwachungskameras der Geldautomaten nach dem unbekannten Täter. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781424 und unter der Bezugsnummer 0271733/2019 entgegen. Ein gerichtlicher Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes zur Veröffentlichung der Fotos zu Fahndungszwecken in der Öffentlichkeit liegt vor. (as)

