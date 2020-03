Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradanzug aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bertolt-Brecht-Straße wurde eine schwarze Motorradkombi im Wert von 400 Euro gestohlen. Der unbekannte Täter verschaffte sich über die Hauseingangstür Zutritt zum Kellerbereich und öffnete gewaltsam das Vorhängeschloss am Kellerabteil. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 29.02.2020 und Montag, 02.03.2020. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0054125/2020 entgegen. (as)

