Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

In der Mühlgasse wurde gestern am späten Nachmittag eine 40-jährige Seat-Fahrerin kontrolliert. Ihr Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Methamphetamin. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bestätigt sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung durch die Blutuntersuchung, erwartet die Fahrerin ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot. (as)

