Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zaun abgebaut und gestohlen - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Unbekannte überstiegen in der Gleichenstraße die Umfriedung eines Betriebsgeländes und montierten anschließend 6 Stabmattenzaunfelder ab, um sie zu entwenden. Die einzelnen Zaunfelder sind 2,5 Meter lang, 1,4 Meter hoch und haben einen Gesamtwert von etwa 500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 28.02.2020, 11.00 Uhr und Montag, 02.03.2020, 11.30 Uhr. Wer konnte in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Gleichenstraße wahrnehmen oder die Tathandlung beobachten? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0054025/2020. (as)

