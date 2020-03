Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In eine Laube einer Gartenanlage in der Karolinenstraße wurde in der Zeit von Samstag, 29.02.2020, 13.00 Uhr bis Montag, 02.03.2020, 10.30 Uhr eingebrochen. Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet und aus der Laube eine Kettensäge, ein Akkuschrauber und ein Fuchsfell im Gesamtwert von über 200 Euro gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0053988/2020 entgegen. (as)

