Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 01.03.2020, 11.00 Uhr bis Montag, 02.03.2020, 14.00 Uhr wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Wagnergasse drei Kellerabteile angegriffen. Zwei davon konnten geöffnet werden, eins hielt dem Einbruchsversuch stand. Ein Mountainbike der Marke Bulls sowie Elektrowerkzeuge im Gesamtwert mehrerer hundert Euro wurden gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird mit 300 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0054178/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell