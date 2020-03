Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin rennt gegen Pkw und flüchtet - Zeugenaufruf

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Am Montag, 24.02.2020, fuhr eine 54-jährige mit einem schwarzen Pkw VW die Lindenstraße in Richtung Reinhardsbrunner Straße. Gegen 15.10 Uhr rannte eine unbekannte Fußgängerin unvermittelt vom Parkplatz unterhalb der Regelschule Friedrichroda auf die Fahrbahn. Die Fußgängerin kollidierte mit der Beifahrerseite des VW, stürzte und verließ sofort den Unfallort. Am Pkw entstand ein Sachschaden. Eine Beschreibung der Fußgängerin liegt nicht vor. Die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) sucht die unbekannte Fußgängerin sowie Unfallzeugen, die Bezugsnummer lautet 0047841/2020. (as)

