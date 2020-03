Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert und verkehrsgefährdend durch Gotha - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Sonntag, 01.03.2020, fiel einem Zeugen ein weißer Pkw VW auf, der auffällig durch das Stadtgebiet Gotha fuhr. Gegen 18:15 Uhr bewegte sich der VW auf der B 247 in Richtung Stadtzentrum. Dabei geriet der VW auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Pkw ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend fuhr der VW, teils in Schlangenlinien, weiter über die Ohrdrufer Straße stadteinwärts bis zur Kindleber Straße. Dort konnte er gestoppt und kontrolliert werden. Der 29-jährige Fahrer war mit 1,64 Promille alkoholisiert. Dessen Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Zu Beweiszwecken wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) den Fahrer oder die Fahrerin des ausweichenden Pkw, einem silberfarbenen Kleinwagen. Die Bezugsnummer lautet 0053087/2020. (as)

