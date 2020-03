Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl dank Zeugenhinweis schnell geklärt

Eisenach (ots)

Am Samstag, 29.02.2020, beobachtete ein Zeuge zwei verdächtige Personen in einer Gartenanlage in der Adam-Opel-Straße und verständigte die Polizei. Kurz darauf konnten zwei Eisenacher im Alter von 27 und 36 Jahren von der Polizei ergriffen werden. Wie sich herausstellte, entwendeten die Beiden diverses Werkzeug aus offenen Gartenlauben. Die Werkzeuge wurde sichergestellt und gegen die beiden Täter ein Strafverfahren eingeleitet. Dank des aufmerksamen Zeugen konnte dieser Diebstahl schnell aufgeklärt werden. (as)

