Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in einen Getränkehandel in der Waldstraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter entfernten unter massiver Gewaltanwendung die äußere Vergitterung eines Fensters. Anschließend gelangte man über die eingeschlagene Fensterscheibe in den Lagerbereich des Marktes. Gestohlen wurden Zigaretten im Wert mehrerer hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 29.02.2020, 16.00 Uhr und Montag, 02.03.2020, 06.45 Uhr. Wer konnte in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Waldstraße wahrnehmen? Zeugenhinweise nehmen die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) und die Kripo Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0053453/2020 entgegen. (as)

