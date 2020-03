Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glimpflicher Zusammenstoß

Eisenach (ots)

Am Sonntagvormittag fuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin in der Goldschmiedenstraße in Richtung Markt. An der Einmündung zum Markt näherte sich ihr von links auf einer abschüssigen Straße ein Kind auf einem Fahrrad. Der 5-jährige Junge und die VW-Fahrerin konnten eine Kollision nicht vermeiden. Der Junge stieß gegen die linke Fahrzeugseite und wurde zum Glück nur leicht verletzt. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden. (as)

