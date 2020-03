Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge beschädigt

Ilmenau (ots)

Im der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten Unbekannte den Außenspiegel eines in einer Parklücke am Fahrbahnrand angeparkten Pkw BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350,- Euro.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (Bezugsnummer 52909) zu melden.

