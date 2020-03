Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wutha-Farnroda (ots)

Am Freitagnachmittag kam es 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Wutha-Farnroda in der Eisenacher Straße. Beide Beteiligten sind Ortsansässige. Aus einer Nebenstraße fuhr ein 63Jähriger mit seinem Pkw auf die Eisenacher Straße auf. Ein gleichaltriger Radfahrer hatte sich zwischenzeitlich auf der Eisenacher Straße aus östlicher Richtung genähert und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision, wobei der Radfahrer stürzte und sich leichte, vorerst nicht behandlungsbedürftige Verletzungen zuzog. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (mh)

