Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rote Ampel überfahren - Pkw landet in Garten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine überfahrene rote Ampel löste am Freitagnachmittag in der 18.-März-Straße eine Kettenreaktion aus. Eine 18-jährige Kiafahrerin fuhr von der Reinhardsbrunner Straße kommend in Richtung Ampelkreuzung Waltershäuser Straße. An der Ampel übersah sie das Rotlicht und kollidierte mit einer 37-jährigen Fordfahrerin, welche Grün hatte. Durch die Kollision mit dem Kia kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gehwegspoller. Anschließend fuhr der Pkw über den Gehweg hinweg durch eine Grundstückshecke und landete schließlich in einem angrenzenden Garten. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug der Geschädigten musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 12.500 Euro. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell