Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Kelleraufbrüche - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen Freitag, 28.02.2020, 14.30 Uhr und Samstag, 29.02.2020, 08.00 Uhr kam es in der Herbsleber Straße zu einem Kellereinbruch. Aus dem Kellerabteil des 73-jährigen Geschädigten wurde eine Kettensäge im Wert von 90 Euro entwendet. Bereits in der Nacht zuvor wurde im selben Mehrfamilienhaus der Keller einer 42-Jährigen aufgebrochen. Hier entwendeten die Täter zwei Rucksäcke. Zeugen werden gebeten, sich jeweils an das Telefon 03621/781124 unter den Bezugsnummern 0052413/2020 oder 0052035/2020 zu wenden. (ml)

