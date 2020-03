Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: nach Körperverletzung zurück in die JVA

Stadtilm (ots)

Am Sonntag kam es nach einer privaten Feier in Stadtilm in der Weimarischen Straßen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34 Jährigen sowie seiner Lebensgefährtin und seinem Bruder. Im Rahmen dessen dieser sowohl seine Lebensgefährtin als auch seinen Bruder schlug. Alle Beteiligten hatten zuvor gemeinsam gefeiert und auch reichlich Alkohol konsumiert. Durch die Schläge wurden die beiden Geschädigten nicht verletzt. Im Rahmen der Aufnahme des Sachverhaltes wurde bekannt, dass der Täter aktuell in der JVA Suhl-Goldlauter in Haft sitzt und nur übers Wochenende Hafturlaub hatte. Nach Rücksprache mit der JVA wurde er daher in diese zurück gebracht und der weitere "Urlaub" gestrichen. (mh)

