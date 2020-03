Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller

Ilmenau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr machten sich Unbekannte in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Buchenstraße zu schaffen. Die Täter schnitten die Vorhängeschlösser von mehreren Kellerabteilen auf und durchsuchten den Innenraum. Durch die Geräusche des Trennschleifers wurde ein Bewohner des Hauses auf die Täter aufmerksam. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen konnten die Täter unerkannt flüchten. Ob aus den Kellern etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben werden gebeten sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (Bezugsnummer 52815) zu melden. (mh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell