Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Messerstecherei auf dem Coburger Platz

Gotha-Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 19.15 Uhr eine Messerstecherei mit mehreren Beteiligten. In der Folge wurden zwei männliche Personen durch Messerstiche verletzt und mussten in den umliegenden Krankenhäusern ärztlich versorgt und stationär aufgenommen werden. Ein Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ck)

Die Polizei Gotha bittet um weitere Zeugenhinweise unter 03621-781124 ( Bitte unter Angabe der Bezugsnummer 52181 )

