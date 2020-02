Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: berauscht im Verkehr

Arnstadt (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Verkehrsteilnehmer in Arnstadt und Umgebung aus dem Verkehr gezogen werden, welche nicht mehr fahrtüchtig waren.

So befuhr ein 37 Jähriger die Straße am Schwimmbad in Ichtershausen mit seinem Pkw VW Polo, obwohl er unter Einwirkung von Cannabis stand.

Bei einem 29 jährigen Renault-Fahrer wurde bei einer Kontrolle in der Bahnhofstraße in Arnstadt Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Vorwert von über einem Promille.

Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mh)

