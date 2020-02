Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw gestohlen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 27.02.2020, 22.30 Uhr bis Freitag, 28.02.2020, 06.30 Uhr wurde ein Pkw gestohlen. Der blaue Ford Fiesta, Baujahr 1993, war auf einem Parkplatz in der Straße Am Stollen geparkt und wurde auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnunmmer 0051525/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell