Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falsches Gewinnversprechen am Telefon

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen gegen 09.00 Uhr erhielt ein 70-Jähriger einen Anruf einer angeblichen Gewinnlotterie. Es wurde der zweite Preis eines Gewinnspiels in Höhe von über 38.000 Euro in Aussicht gestellt. Zur Gewinnausschüttung sollten 900 Euro übergeben werden. Der Mann reagierte richtig, er beendete das Gespräch und informierte die Polizei. Durch die Kriminalpolizei Eisenach werden Ermittlungen wegen versuchtem Betrug geführt. (as)

