LPI-GTH: Drei Ladendiebe erwischt

Eisenach (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren wurden gestern Nachmittag durch einen Ladendetektiv beim Diebstahl erwischt. In einem Einkaufscenter am Bleichrasen steckten sie verschieden Waren im Wert von etwa 20 Euro ein und gingen ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich. Durch die informierte Polizei wurden Anzeigen aufgenommen und die drei Jugendlichen an die Eltern übergeben. (as)

