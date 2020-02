Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl aus Keller - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Helenenstraße kam es zwischen Dienstag, 25.02.2020, 16.00 Uhr und Donnerstag, 27.02.2020, 17.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses. Der oder die unbekannten Täter entwendeten ein rotes Mountainbike der Marke Trek Fuel Ex. Hinweise zum Täter und zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0051181/2020 entgegen. (as)

