Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertiges E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Nacht zum 27.02.2020 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße und entwendeten ein E-Bike der Marke Haibike SDuro im Wert von ca. 5.000 Euro. Das Rad ist türkis/weiß und schwarz. Es war mit einem Bügelschloss gesichert. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Hinweisnummer 0050545/2020 entgegengenommen. (ah)

