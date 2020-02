Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaubenbrand

Eisenach (ots)

Heute Vormittag geriet eine Gartenlaube in einem verwilderten Garten in der Ernst-Thälmann-Straße aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Gegen 10.15 Uhr wurde der Brand durch Polizeibeamte während der Streifentätigkeit festgestellt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer etwa eine Stunde später vollständig löschen. Angrenzende Objekte wurden nicht beschädigt, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0050661/2020 entgegengenommen. (ah)

