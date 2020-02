Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gotha (ots)

Am Montag, 17.02.2020, kam es zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr in der Kindermannstraße auf Höhe des Sportplatzes zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen geparkten schwarzen VW-Bus aus dem Zulassungsbezirk Burgenlandkreis. Der unbekannte Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Wer konnte den Unfall beobachten? Wer kann Angaben zum Verursacherfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0041147/2020 entgegen. (as)

