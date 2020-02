LPI-GTH: Wildunfall

Landespolizeiinspektion Gotha

Ein 65-jähriger Citroen-Fahrer konnte gestern Abend auf der Landstraße zwischen der B 87 und dem Abzweig in Richtung Traßdorf eine Kollision mit einem Reh nicht mehr verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt, am Citroen entstand Sachschaden. Um das verendete Tier kümmerte sich ein Jäger. (as)

